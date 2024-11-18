Як зростуть пенсії у 2025
У березні наступного року пенсії зростуть на стільки, щоб покрити рівень інфляції. Тобто, це збільшення має частково покрити наслідки від росту споживчих цін, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, бо від цього залежать мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.
Цимбалюк уточнив, що депутати занепокоєні тим, якого розміру пенсії має багато українців зараз. Нардеп наголосив на намаганнях уряду знайти шляхи підтримки громадян з мінімальними виплатами.
Поки кінцевого рішення не схвалено, але уряд за наполяганням народних депутатів, Офісу Президента знайде вирішення проблем захисту цих категорій громадян,
– підсумував Цимбалюк.
Нагадаємо! Раніше стало відомо, що у наступному році розмір мінімальних виплат залишатиметься без змін. Тобто такі пенсії будуть аналогічними до цьогорічних.