Працювати після пенсії чи звільнятися: що вигідніше для пенсіонерів

Українці, які після досягнення пенсійного віку продовжують працювати, можуть розраховувати на суттєво більші виплати. Розповідаємо, за яких умов держава збільшує розмір пенсії та що для цього потрібно зробити.

Як працює механізм відстрочення пенсійних виплат

Громадяни України можуть самостійно вирішувати, чи виходити на пенсію одразу після досягнення відповідного віку, чи продовжувати трудову діяльність. Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Для тих, хто вирішує відкласти вихід на заслужений відпочинок, передбачено систему коефіцієнтів підвищення. Основний розмір пенсії зростає на 0,5 % за кожен повний місяць додаткового страхового стажу, якщо термін відстрочки становить до 60 місяців.

Якщо ж людина продовжує працювати понад 60 місяців, розмір надбавки зростає до 0,75 % за кожен повний місяць стажу. При цьому за неповний місяць роботи підвищення виплат не здійснюється.

Процедура звернення та обмеження для виплат

Людина, яка прагне відкласти призначення виплат, має звернутися до Пенсійного фонду до досягнення пенсійного віку. У такому разі пенсія з відстрочкою призначається з дня, який настає за останнім днем місяця набуття повного місяця стажу, якщо заяву подано не пізніше трьох місяців.

Якщо пенсіонер подає заяву пізніше тримісячного терміну, виплати призначаються з дня звернення. Нарахування підвищення не застосовується до українців, яким раніше вже призначали пенсію іншого виду, за іншими законами або в іншій країні.

Українці також мають можливість офіційно докупити страховий стаж, якщо його не вистачає для оформлення пенсії. У 2026 році мінімальна місячна сплата єдиного соціального внеску становить 1 902,34 гривні.

Правила нарахування стажу та перерахунки

Для працюючих пенсіонерів також діє механізм перерахунку виплат кожні два роки. Як раніше повідомлялося на нашому сайті, підсумкова сума надбавки залежить від тривалості нового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Крім того, до страхового стажу зараховують періоди, за які роботодавець нарахував внески та подав звітність, але не сплатив їх. Нагадаємо, що поняття трудового стажу застосовується до періодів роботи до 2004 року, після чого враховується виключно страховий стаж.