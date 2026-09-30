Газове фіаско Кремля: чому росіянам різко піднімуть податки та тарифи

Росія переглянула свої газові прогнози на найближчі роки на тлі втрати європейського ринку. Водночас компенсувати свої фінансові втрати Кремль планує всередині країни – через підвищення податків і комунальних тарифів.

Як Росія втрачає газові прибутки

Міністерство економічного розвитку Росії офіційно погіршило прогноз щодо видобутку та експорту газу на 2026 – 2029 роки, пише Служба зовнішньої розвідки України.

За даними російського відомства, оцінку експорту СПГ у 2026 році знизили з 40,3 мільйонів до 35 мільйонів тонн, а подальші прогнози також переглянули вниз.

Водночас трубопровідні поставки газу до Європи вже різко скоротилися:

У 2025 році вони становили близько 18 мільярдів кубометрів, тобто на 44% менше, ніж роком раніше;

Тоді як у 2018 – 2019 роках цей показник сягав 180 мільярдів кубометрів на рік.

Навіть за офіційними розрахунками, повернення до колишніх обсягів постачання не передбачається,

– зазначають у розвідці.

Чи замінить Китай Європу

Тим часом Китай не може замінити Європу у закупівлях газу. Навпаки, Пекін максимально використовує слабкість Москви, вибиваючи для себе знижки.

Прогноз ціни російського газу для КНР на 2026 рік вже знизили до 247,9 долара за тисячу кубометрів.

До того ж проєкт "Сила Байкалу" потужністю до 50 мільярдів кубометрів на рік досі залишається без остаточного узгодження ціни, а його будівництво може тривати роками.

Новий трубопровід не поверне росії втрачений європейський ринок, а прив’яже її до одного великого покупця,

– упевнені в СЗРУ.

Як Росія компенсує втрати

Компенсувати усі ці втрати Кремль вирішив перевіреним способом – за рахунок власного ж населення:

Щоб перекрити величезні "дірки" в бюджеті, російський Мінфін пропонує підвищити податки на дивіденди, банківські вклади та продаж майна до 22% .

. Крім того, з 1 липня 2027 року комунальні тарифи в Росії планують підняти в середньому на 11% замість раніше передбачених 8,7%.

Втрачені експортні доходи не повертаються, залежність від Китаю зростає, а фінансовий рахунок за війну проти України кремль перекладає на громадян,

– резюмує розвідка.

Нагадаємо, що Європа все більше відвертається від російського газу. Навіть Угорщина, яка традиційно підтримувала тісні зв'язки з Кремлем, планує повністю відмовитися від блакитного палива Москви до кінця 2027 року.