Як Росія втрачає газові прибутки

Міністерство економічного розвитку Росії офіційно погіршило прогноз щодо видобутку та експорту газу на 2026 – 2029 роки, пише Служба зовнішньої розвідки України.

За даними російського відомства, оцінку експорту СПГ у 2026 році знизили з 40,3 мільйонів до 35 мільйонів тонн, а подальші прогнози також переглянули вниз.

Водночас трубопровідні поставки газу до Європи вже різко скоротилися:

У 2025 році вони становили близько 18 мільярдів кубометрів, тобто на 44% менше, ніж роком раніше;

Тоді як у 2018 – 2019 роках цей показник сягав 180 мільярдів кубометрів на рік.

Навіть за офіційними розрахунками, повернення до колишніх обсягів постачання не передбачається,

– зазначають у розвідці.

Чи замінить Китай Європу

Тим часом Китай не може замінити Європу у закупівлях газу. Навпаки, Пекін максимально використовує слабкість Москви, вибиваючи для себе знижки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Прогноз ціни російського газу для КНР на 2026 рік вже знизили до 247,9 долара за тисячу кубометрів.

До того ж проєкт "Сила Байкалу" потужністю до 50 мільярдів кубометрів на рік досі залишається без остаточного узгодження ціни, а його будівництво може тривати роками.

Новий трубопровід не поверне росії втрачений європейський ринок, а прив’яже її до одного великого покупця,

– упевнені в СЗРУ.

Як Росія компенсує втрати

Компенсувати усі ці втрати Кремль вирішив перевіреним способом – за рахунок власного ж населення:

Щоб перекрити величезні "дірки" в бюджеті, російський Мінфін пропонує підвищити податки на дивіденди, банківські вклади та продаж майна до 22% .

. Крім того, з 1 липня 2027 року комунальні тарифи в Росії планують підняти в середньому на 11% замість раніше передбачених 8,7%.

Втрачені експортні доходи не повертаються, залежність від Китаю зростає, а фінансовий рахунок за війну проти України кремль перекладає на громадян,

– резюмує розвідка.

Нагадаємо, що Європа все більше відвертається від російського газу. Навіть Угорщина, яка традиційно підтримувала тісні зв'язки з Кремлем, планує повністю відмовитися від блакитного палива Москви до кінця 2027 року.