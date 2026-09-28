Ворог завдав удару по прифронтовому регіону: постраждали енергооб’єкти ДТЕК

Російські дрони знову атакували енергооб’єкти. Зокрема, ворог вдарив по ділянці ДТЕК.

Які наслідки російської атаки

Атака відбулася у Дніпропетровській області, про що повідомили у компанії.

Вночі 28 вересня FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, але пожежу оперативно загасили.

Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю, а також службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.

Продовжуємо працювати попри небезпеку. Битва за світло триває,

– йдеться. повідомленні.

Нагадаємо, що 25 вересня на Одещині автомобіль бригади ДТЕК атакував дрон ворога. Внаслідок атаки загинув один працівник ДТЕК, а інший зазнав поранень.

А 17 серпня російські дрони масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Один з працівників загинув.