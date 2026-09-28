Ворог завдав удару по прифронтовому регіону: постраждали енергооб’єкти ДТЕК
Російські дрони знову атакували енергооб’єкти. Зокрема, ворог вдарив по ділянці ДТЕК.
Які наслідки російської атаки
Атака відбулася у Дніпропетровській області, про що повідомили у компанії.
Вночі 28 вересня FPV-дрон влучив в один з енергооб’єктів ДТЕК у прифронтовому районі. Загорілося обладнання, але пожежу оперативно загасили.
Раніше кілька ударів дронів пошкодили адміністративну будівлю, а також службовий автомобіль на дільниці ДТЕК.
Продовжуємо працювати попри небезпеку. Битва за світло триває,
– йдеться. повідомленні.
Нагадаємо, що 25 вересня на Одещині автомобіль бригади ДТЕК атакував дрон ворога. Внаслідок атаки загинув один працівник ДТЕК, а інший зазнав поранень.
А 17 серпня російські дрони масовано атакували територію однієї з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Один з працівників загинув.