Удар по складу ліків "БаДМ" в Одесі: як це вплине на ціни в аптеках

Ворог продовжує системно бити по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без найнеобхіднішого. Цього разу під прицілом опинилася логістика, від якої безпосередньо залежить здоров'я тисяч людей.

Росіяни вчергове б'ють по ліках

Ворог продовжує системно бити по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без найнеобхіднішого, повідомляє "Економічна Правда". Цього разу під прицілом опинилася логістика, від якої безпосередньо залежить здоров'я тисяч людей.

Російські війська атакували складські приміщення одного з найбільших дистриб'юторів медикаментів "БаДМ", що розташовані в Хаджибейському районі на околиці Одеси. Внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення зазнали серйозних руйнувань, про що повідомляють джерела ЕП на фармацевтичному ринку.

На щастя, за попередніми даними, обійшлося без людських жертв, а на місці оперативно працюють рятувальники ДСНС.

Як це вплине на українців та ціни в аптеках

Знищення великих логістичних хабів завжди б'є по кінцевому споживачу. Хоча дистриб'ютори намагаються швидко переорієнтувати постачання, втрата значних партій медикаментів може призвести до тимчасових перебоїв з наявністю специфічних препаратів в аптеках південних регіонів.

Крім того, додаткові витрати компаній на відновлення складів та ускладнення логістики неминуче тиснуть на вартість ліків, тож українцям варто бути готовими до можливого точкового подорожчання медикаментів.

Це далеко не перший випадок цілеспрямованого терору проти медичної логістики України. Від початку вересня це вже четвертий склад із фармацевтичною продукцією, який зазнав руйнувань через російські атаки. Ворог свідомо намагається створити гуманітарну кризу, проте український бізнес продовжує працювати навіть у таких надскладних умовах, забезпечуючи лікарні та аптеки всім необхідним.

Раніше ми писали, що ворог цілеспрямовано б'є по логістиці, намагаючись залишити українців без найнеобхіднішого. Проте вітчизняний бізнес вже знайшов спосіб обійти ці загрози та захистити споживачів.