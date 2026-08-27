Дефіцит бензину нікуди не зник: у Росії вкотре обвалився випуск пального

Нафтопереробна галузь Росії не може повернутися до нормальної роботи після атак українських безпілотників. У липні виробництво бензину і дизелю залишалося майже на 20% нижчим, ніж рік тому, а дефіцит пального продовжує тиснути на внутрішній ринок.

Як обвалилася нафтопереробка в Росії

Минулого місяця випуск нафтопродуктів у Росії зріс на 5,6% порівняно з червнем, однак у річному вимірі падіння становило 19,3%, свідчать дані Росстату.

У червні спад був ще більшим – 21,7%. Того місяця нафтопереробка продемонструвала найгірший показник щонайменше за 21 рік.

Загалом за сім місяців 2026 року виробництво нафтопродуктів у Росії скоротилося на 9,2% проти 7,7% за підсумками першого півріччя.

Падіння виробництва вже безпосередньо позначилося на ринку. Бензин і дизельне пальне від початку року подорожчали більш ніж на 18%.

На тлі нових атак на НПЗ перебої з постачанням пального в Росії поновилися, а на окремих АЗС знову утворюються черги.

Скільки потужностей простоює

Аналітики Kpler зазначають, що робота російських НПЗ нині значною мірою залежить від того, який завод перебуває під ударом або ремонтується.

У середньому за липень підприємства переробляли близько 4,2 мільйона барелів нафти на добу, а в серпні очікується подальше зниження – приблизно до 4 мільйонів барелів, пише The Moscow Times.

Водночас експерт аналітичного центру NEST Сергій Алексашенко оцінює втрати потужностей у липні у 25 – 30%.

З бензином ніякого покращення не спостерігається,

– підкреслив Алексашенко.

При цьому нові атаки продовжують ускладнювати ситуацію. Зокрема Орський НПЗ, на який припадало близько 1,5% виробництва бензину, зупинили приблизно на пів року.

Пермський НПЗ після атаки 21 серпня також повністю припинив роботу. Завод входить до семи найбільших у Росії за обсягами переробки.

Нагадаємо, за оцінкою експертів, лише у липні 2026 року виробництво бензину в Росії впало до 65% від середнього сезонного рівня споживання. Через дефіцит Москва була змушена обмежити експорт бензину та дизпального, та шукати нафтопродукти по всьому світу.