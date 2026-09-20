Нафтогаз підписав угоду про зберігання пального в Угорщині

Група "Нафтогаз" домовилася з угорською компанією MOL про будівництво сховищ для нафтопродуктів поблизу кордону. Таке рішення ухвалили для захисту українських запасів пального від постійних російських обстрілів.

Відповідний меморандум сторони підписали під час Карпатського економічного форуму в межах Саміту С8. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

Що кажуть у Нафтогазі?

Посадовець пояснив, що диверсифікація маршрутів постачання є важливою для стабільності ринку. За його словами, Україна створює додаткові потужності за межами зони обстрілів, щоб уберегти паливну інфраструктуру від постійних російських атак.

Це потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною,

– зазначив Федоренко.

Також він подякував премʼєр-міністру та уряду за підтримку, а команді Нафтогазу – за результативність.

Загалом під час Карпатського економічного форуму учасники сформували понад 50 інвестиційних і торговельних проєктів. Їхня загальна сума перевищує 1 мільярд євро.

Зазначимо, що Будапешт планує кардинально змінити свою енергетичну політику. Зокрема, Угорщина готова відмовитися від імпорту російського природного газу до жовтня 2027 року. Крім того, уряд переглядає доцільність розширення атомної електростанції "Пакш", яке мав реалізовувати російський "Росатом".