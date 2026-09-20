Соответствующий меморандум стороны подписали в ходе Карпатского экономического форума в рамках саммита С8. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Что говорят в Нафтогазе?

Чиновник пояснил, что диверсификация маршрутов поставок важна для стабильности рынка. По его словам, Украина создает дополнительные мощности за пределами зоны обстрелов, чтобы уберечь топливную инфраструктуру от постоянных российских атак.

Это потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией,

– отметил Федоренко.

Также он поблагодарил премьер-министра и правительство за поддержку, а команду Нафтогаза – за результативность.

В целом в ходе Карпатского экономического форума участники сформировали более 50 инвестиционных и торговых проектов. Их общая сумма превышает 1 миллиард евро.

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Отметим, что Будапешт планирует кардинально изменить свою энергетическую политику. В частности, Венгрия готова отказаться от импорта российского природного газа к октябрю 2027 года. Кроме того, правительство пересматривает целесообразность расширения атомной электростанции "Пакш", которое должен был реализовать российский "Росатом".