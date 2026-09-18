Почему Венгрия готова отвернуться от России

О кардинальных изменениях в энергетической политике страны заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань, пишет Bloomberg.

По словам чиновника, у Венгрии уже есть достаточно трубопроводных соединений, чтобы закупать газ на других рынках по вполне конкурентоспособным ценам.

Если ситуация будет развиваться так, как это выглядит сейчас, поставки газа в Венгрию могут и будут обеспечены из других источников до октября 2027 года,

– подчеркнул Капитань.

Именно тогда, в соответствии с правилами ЕС, государства-члены должны прекратить импорт природного газа из России.

Помимо газа, правительство активно ведет переговоры о диверсификации импорта сырой нефти, который также в значительной степени зависит от России.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какова ситуация вокруг АЭС "Пакш"

Будапешт также пересматривает проект расширения атомной электростанции "Пакш", который реализуется при участии российской госкорпорации "Росатом".

В 2014 году правительство бывшего премьера Виктора Орбана отменило международный тендер на расширение АЭС и передало контракт России. Проект предусматривал строительство дополнительных энергоблоков общей мощностью 2 тысячи мегаватт.

Капитан отметил, что в настоящее время работы существенно отстают от первоначального графика. Поэтому сейчас правительство оценивает, нужно ли это расширение вообще.

Пересмотр еще продолжается, мы завершим его до конца года, и тогда примем решение, нужны ли Венгрии дополнительные атомные энергоблоки в ее энергетическом балансе,

– добавил министр.

По его словам, современные технологии могут позволить продлить примерно на 20 лет срок эксплуатации четырех нынешних атомных энергоблоков. Без такого продления их работа должна была бы завершиться в 2032 году.

Напомним, в течение последних 16 лет Виктор Орбан пытался углубить энергетические связи с Москвой. Когда ЕС решил отказаться от российского газа, Будапешт продолжал блокировать эту инициативу и заявлял, что Венгрия не имеет возможности это сделать из-за отсутствия выхода к морю.