Бюджет знову з "дірою": Росія очікує дефіцит й у 2027 році

Російський бюджет у 2027 році знову буде зведений із дефіцитом. Виходячи з прогнозу Мінекономрозвитку, "діра" наступного року становитиме 4,8 трільйлона рублів.

Що буде з економікою та бюджетом Росії у 2025 році

Точні цифри стануть відомі до кінця місяця, коли проєкт трирічного бюджету має бути внесений до Думи, про що пише російське медіа The Moscow Times.

Про стан економіки Володимир Путін повідомив 17 вересня на нараді з економічних питань. За його словами, попередня оцінка дефіциту становить 2% ВВП.

Це майже вдвічі більше, ніж було закладено у трирічному законі про бюджет, – 1,2% ВВП,

– нагадали у матеріалі.

За час повномасштабної війни це найбільший дефіцит на етапі підготовки бюджетів. В останні чотири роки максимальний дефіцит закладався на цей рік – 3,8 трильйона рублів, а щодо ВВП – на 2023 рік – 2%.

У реальності ж щоразу виходило значно більше через постійне зростання витрат на війну. Цього року на неї планувалося витратити приблизно 30% бюджету (12,9 трильйона рублів), але влітку Кремль ухвалив рішення збільшити військові витрати на 40%.

Торік дефіцит становив 5,6 трильйона рублів, або 2,6% ВВП, за початково запланованих 1,2 трильйона рублів та 0,5% ВВП.

Закон про бюджет цього року передбачає дефіцит у розмірі 3,8 трильйона рублів, або 1,6% ВВП, але Путін і міністр фінансів Антон Силуанов визнали, що вкластися в цей ліміт не вдасться.

За перші вісім місяців дефіцит становив 5,8 трильйона рублів, або 2,5% ВВП. За підсумками року аналітики Газпромбанку очікують дефіцит у 6,5 – 7,5 трильйона рублів.

Путін каже, що дефіцит у 2% ВВП виходить за ціни на нафту близько 50 доларів за барель.

Це означає скорочення базових нафтогазових доходів бюджету-2027, які цього року розраховані із ціни 59 доларів за барель у середньому за рік,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що 11 вересня у Росії зберегли ключову ставку. Вона залишилася на рівні 14%.

Зокрема, російський уряд вже навіть запровадив режим жорсткої економії. Причиною стала квітнева криза ліквідності, коли баланс казначейства впав – до мінус 5,5 трильйона рублів.

Цікавий факт: у серпні бюджет Росії отримав профіцит. Але ці кошти буквально "згоріли": вони ледь компенсували зростання державних видатків.