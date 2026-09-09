Звідки Росія отримала кошти

За даними російського Мінфіну, місячний профіцит федерального бюджету Росії у серпні сягнув сягнув 660 мільярдів рублів, або ж 7,7 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Це найбільший місячний профіцит із серпня 2025 року.

Однак такий стрибок став можливим виключно завдяки тому, що великі державні компанії та банки виплатили дивіденди за підсумками прибутків за минулий рік. Вони принесли до казни 691 мільярд рублів.

На що Москва витрачає гроші

У підсумку ненафтогазові доходи Росії, до яких якраз і належать ці дивіденди, зросли на 17% порівняно з минулим роком.

Проте ці гроші миттєво "згоріли": вони ледве компенсували стрімке зростання державних видатків, які підскочили на 16%. Адже масштабні бюджетні витрати Росії на війну проти України тривають, а завершення конфлікту наразі не видно.

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Чому профіцит не рятує

Попри серпневий сплеск доходів, сукупний дефіцит російського бюджету за перші вісім місяців року залишається катастрофічним і становить 5,8 трильйона рублів, або 2,5% ВВП.

Ця сума вже зараз значно перевищує річний плановий показник у 3,8 трильйона рублів, що дорівнює 1,6% ВВП країни.

Таким чином, ще до завершення трьох чвертей року Росія вже перевищила запланований на весь рік дефіцит приблизно на 2 трильйона рублів.

Очікується, що у вересні російський уряд буде змушений представити уточнені, і ймовірно, значно песимістичніші бюджетні прогнози.

Нагадаємо, за січень – липень дефіцит роійського бюджету становив близько 6,46 трильйона рублів, або або 2,8% ВВП. Тобто серпневий профіцит лише скоротив накопичену бюджетну "діру", але лише тимчасово.