Откуда Россия получила средства

По данным российского Минфина, месячный профицит федерального бюджета России в августе достиг 660 миллиардов рублей, или 7,7 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Это самый большой месячный профицит с августа 2025 года.

Однако такой скачок стал возможен исключительно благодаря тому, что большие государственные компании и банки выплатили дивиденды по итогам прибыли за прошлый год. Они принесли в казну 691 миллиард рублей.

Что Москва тратит на деньги

В итоге ненефтегазовые доходы России, к которым как раз и относятся эти дивиденды, выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

Однако эти деньги мгновенно "сгорели": они едва компенсировали стремительный рост государственных расходов, которые подскочили на 16%. Ведь масштабные бюджетные расходы России на войну против Украины продолжаются, а завершения конфликта пока не видно.

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Почему профицит не спасает

Несмотря на августовский всплеск доходов, совокупный дефицит российского бюджета за первые восемь месяцев года остается катастрофическим и составляет 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.

Эта сумма уже сейчас значительно превышает годовой плановый показатель в 3,8 триллиона рублей, что соответствует 1,6% ВВП страны.

Таким образом, еще до окончания трех четвертей года Россия уже превысила запланированный на весь год дефицит примерно на 2 триллиона рублей.

Ожидается, что в сентябре российское правительство будет вынуждено представить уточненные и, вероятно, значительно более пессимистичные бюджетные прогнозы.

Напомним, за январь–июль дефицит российского бюджета составил около 6,46 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. То есть августовский профицит лишь сократил накопленную бюджетную "дыру", но лишь временно.