Откуда Россия получила средства
По данным российского Минфина, месячный профицит федерального бюджета России в августе достиг 660 миллиардов рублей, или 7,7 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Это самый большой месячный профицит с августа 2025 года.
Однако такой скачок стал возможен исключительно благодаря тому, что большие государственные компании и банки выплатили дивиденды по итогам прибыли за прошлый год. Они принесли в казну 691 миллиард рублей.
Что Москва тратит на деньги
В итоге ненефтегазовые доходы России, к которым как раз и относятся эти дивиденды, выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.
Однако эти деньги мгновенно "сгорели": они едва компенсировали стремительный рост государственных расходов, которые подскочили на 16%. Ведь масштабные бюджетные расходы России на войну против Украины продолжаются, а завершения конфликта пока не видно.
Почему профицит не спасает
Несмотря на августовский всплеск доходов, совокупный дефицит российского бюджета за первые восемь месяцев года остается катастрофическим и составляет 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.
Эта сумма уже сейчас значительно превышает годовой плановый показатель в 3,8 триллиона рублей, что соответствует 1,6% ВВП страны.
Таким образом, еще до окончания трех четвертей года Россия уже превысила запланированный на весь год дефицит примерно на 2 триллиона рублей.
Ожидается, что в сентябре российское правительство будет вынуждено представить уточненные и, вероятно, значительно более пессимистичные бюджетные прогнозы.
Напомним, за январь–июль дефицит российского бюджета составил около 6,46 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. То есть августовский профицит лишь сократил накопленную бюджетную "дыру", но лишь временно.