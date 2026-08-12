Дефіцит бюджету Росії вже перевищив річний план

За даними російського Мінфіну, у липні доходи федерального бюджету Росії становили 3,49 трильйона рублів, тоді як видатки сягнули 4,21 трильйона, повідомляє російське видання "Коммерсантъ". Таким чином, лише за один місяць бюджет отримав дефіцит у 720 мільярдів рублів.

За підсумками січня – липня доходи російського бюджету склали 22,1 трильйона рублів, а видатки – 28,6 трильйона. Різниця становить 6,5 трильйона рублів, або 2,8% ВВП.

Цей показник уже у 1,7 раза перевищує початковий річний план. Москва розраховувала завершити 2026 рік із дефіцитом близько 3,8 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Єдиним місяцем цього року, коли російський бюджет вдалося звести з профіцитом, став червень. Тоді доходи становили 3,84 трильйона рублів, а видатки – 3,56 трильйона, що забезпечило позитивний баланс у 280 мільярдів рублів.

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У липні ситуація змінилася: доходи скоротилися, тоді як видатки зросли. За сім місяців витрати російської держави збільшилися на 14,5% у річному вимірі. Ще за підсумками першого півріччя темпи зростання видатків були вищими – 16,1%.

Як пише Bloomberg, загальні витрати Росії за січень – липень досягли близько 346 мільярдів доларів. При цьому на державні закупівлі Москва вже витратила 101 мільярд доларів – це на 39% більше, ніж за аналогічний період торік, і понад 80% від запланованого на весь рік.

Москва змушена переглядати бюджет

Високі видатки значною мірою пов'язані з фінансуванням війни проти України та авансовими платежами за державними контрактами. За даними Bloomberg, у липні видатки зросли на 6% у річному вимірі після збільшення на 13% у червні.

Водночас Кремль отримав додаткову підтримку з боку нафтового сектору. У липні доходи бюджету зросли на 28%, а нафтогазова галузь принесла близько 11 мільярдів доларів. Податкові надходження від нафтової галузі досягли максимального рівня за 15 місяців через подорожчання сировини після початку війни між США та Іраном.

Проте навіть вищі нафтові доходи не змогли перекрити масштаб державних витрат.

Точну структуру видатків російський Мінфін не розкриває ще з травня 2022 року, посилаючись на необхідність зменшити ризики нових санкцій. Відомство пояснює високі витрати активним укладанням державних контрактів та їхнім авансовим фінансуванням.

Цього року така практика, за даними російських ЗМІ, може охоплювати майже весь рік, тоді як раніше масштабні авансові виплати переважно припадали на перші два-три місяці.

Показово, що російська влада вже почала переглядати параметри бюджету. Очікувані річні видатки нещодавно збільшили з 44,1 трильйона до 45,1 трильйона рублів, тоді як планові доходи залишилися на рівні 40,3 трильйона.

Якщо ці параметри остаточно затвердять, річний дефіцит може зрости приблизно до 4,8 трильйона рублів замість запланованих 3,8 трильйона. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов уже визнавав, що дефіцит у 2026 році буде вищим за початковий прогноз.

Отже, навіть дорожча нафта та збільшення податкових надходжень не розв'язують проблему російських державних фінансів. Військові витрати й масштабне авансування контрактів продовжують тиснути на бюджет, через що Москва вже змушена готуватися до значно більшого дефіциту, ніж передбачалося на початку року.