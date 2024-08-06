Скільки коштує розмитнення авто з ЄС у 2024 році

Цьогоріч вартість розмитнення авто з ЄС не змінилась. Як і раніше, розрахунок акцизного податку здійснюється індивідуально.

Яка вартість розмитнення

Мито на авто складає 10% від заявленої вартості транспорту. А от для електрокарів воно нульове.

Читайте також Яка соціальна допомога можлива для пенсіонерів у 2024 році

При цьому, ПДВ це 20% від суми вартості транспортного засобу, мита та акцизного податку. Державна митна податкова служба здійснює індивідуальний розрахунок акцизного податку по такій формулі:

(ставка)*(об'єм двигуна в кубічних сантиметрах / 1000)* (кількість повних років авто)

Ставка визначається, відповідно до типу двигуна. Якщо він бензиновий:

об'єм менш як 3 000 сантиметрів кубічних – 50 євро;

об'єм більш як 3 000 сантиметрів кубічних – 100 євро.

Дизельний:

об'єм менш як 3 500 сантиметрів кубічних – 75 євро;

об'єм більш як 3 500 сантиметрів кубічних – 100 євро.

Приклад розрахунків на основі таких даних: ставка = 75 євро, об'єм двигуна = 1,968, кількість повних років = 10

75 * 1,968 * 10 = 1 476 євро

Якщо автомобілю понад 15 років, при розрахунках застосовується коефіцієнт 15.