Скільки коштує розмитнення авто з ЄС у 2024 році
6 серпня 2024, 18:40Читать новость на русском
Джерело:Державна митна служба
Цьогоріч вартість розмитнення авто з ЄС не змінилась. Як і раніше, розрахунок акцизного податку здійснюється індивідуально.
Яка вартість розмитнення
Мито на авто складає 10% від заявленої вартості транспорту. А от для електрокарів воно нульове.
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При цьому, ПДВ це 20% від суми вартості транспортного засобу, мита та акцизного податку. Державна митна податкова служба здійснює індивідуальний розрахунок акцизного податку по такій формулі:(ставка)*(об'єм двигуна в кубічних сантиметрах / 1000)* (кількість повних років авто)
Ставка визначається, відповідно до типу двигуна. Якщо він бензиновий:
- об'єм менш як 3 000 сантиметрів кубічних – 50 євро;
- об'єм більш як 3 000 сантиметрів кубічних – 100 євро.
Дизельний:
- об'єм менш як 3 500 сантиметрів кубічних – 75 євро;
- об'єм більш як 3 500 сантиметрів кубічних – 100 євро.
Приклад розрахунків на основі таких даних: ставка = 75 євро, об'єм двигуна = 1,968, кількість повних років = 10
75 * 1,968 * 10 = 1 476 євроЗверніть увагу! Якщо автомобілю понад 15 років, при розрахунках застосовується коефіцієнт 15.