Хто може отримати додаткові виплати
Самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.
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Для цього необхідно особисто звернутися до відповідних органів з заявою та документами, що підтверджують погіршення здоров'я.
Допомога від ООН для пенсіонерів
Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть отримати надбавку від ООН. Ця доплата нараховується автоматично за умови:
- проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;
- відсутності виплат для ВПО та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.
Тимчасова державна соціальна допомога
Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсійної виплати, можуть отримати тимчасову державну допомогу.
Під час воєнного стану та протягом одного місяця після його завершення виплата допомоги не припиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.