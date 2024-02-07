Україна відновлює рівень експорту: чи вдалося досягнути довоєнних показників

Українська економіка продовжує відновлюватись. У тому числі завдяки нарощенню об'ємів експорту.

Як Україна відновлює рівень експорту

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про відновлення темпів експорту. Особливу увагу він звернув на січневі показники.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення.

Шмигаль повідомив, що, завдяки новому зерновому коридору, було перевезено 20 мільйонів тонн вантажів. Загалом продукцію везли 660 кораблів. Товари продавалися і доставлялися у 32 країни світу.

Як розвивається експорт

70% від усього вказаного об'єму – аграрна продукція з України.

У Мінекономіки повідомили про січневий рекорд українського експорту. Завдяки спільним зусиллям, вдалося досягнути майже довоєнних показників.

За січень вітчизняні виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції, що лише на 2 мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 мільйона тонн було вивезено морським транспортом,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки

Експортний коридор, який дозволив так збільшити об'єми експорту, було організовано вимушено. Це сталося після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи та російських атак на українські сховища і порти.