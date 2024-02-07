Как Украина восстанавливает уровень экспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил о восстановлении темпов экспорта. Особое внимание он обратил на январские показатели.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В январе мы вышли на довоенные объемы экспорта морем, а по общему объему экспорта уже приближаемся к показателям, которые имели до полномасштабного вторжения.

Шмыгаль сообщил, что, благодаря новому зерновому коридору, было перевезено 20 миллионов тонн грузов. В общем продукцию везли 660 кораблей. Товары продавались и доставлялись в 32 страны мира.

Интересно, что 70% от всего указанного объема – аграрная продукция из Украины.

Как развивается экспорт

В Минэкономики сообщили о январском рекорде украинского экспорта. Благодаря совместным усилиям, удалось достичь почти довоенных показателей.

За январь отечественные производители экспортировали 12 миллионов тонн продукции, что всего на 2 миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 миллиона тонн было вывезено морским транспортом,

– говорится в сообщении Минэкономики

Экспортный коридор, который позволил так увеличить объемы экспорта, был организован вынужденно. Это произошло после выхода России из Черноморской зерновой инициативы и российских атак на украинские хранилища и порты.