Беларусь поставляет нелегальный табак Великобритании

Правительство Великобритании сообщило, что с июля 2022 года по июнь 2023 года из Беларуси было импортировано табака и напитков на сумму более 202 миллионов долларов. Это около 96% от поставок страны в Британию.

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Зато в Министерстве предпринимательства и торговли и Управлении национальной статистики Великобритании, отказались отвечать на вопрос о том, какая часть из ввозимого табака является нелегальной.

Обратите внимание! Великобритания ежегодно теряет около 3,5 миллиарда долларов из-за неуплаты налогов в связи с контрабандой.

Беларусь является лидером по контрабанде табака

Для Лукашенко и его окружения активно помогают владельцы компании "Табак-инвест" Павел Топузидис и Виктор Петрович. Это одни из самых богатых людей Беларуси и одновременно предприниматели, которые находятся под санкциями США с 5 декабря 2023 года.

Заметьте! До 2017 года это предприятие было единственным производителем табака в стране и производило около 30% объема продукции.

Таможня Литвы в 2021 году заявила, что где-то 80% из 328 миллионов контрабандных сигарет, которые удалось изъять на границе, имеют белорусское происхождение. Также существует мнение, что около 10% нелегального табака, поступающего в Великобританию является продукцией Беларуси.