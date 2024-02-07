В ЕС не поддержали идею Бельгии

Недавно власти Бельгии предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины и при этом погасить их за счет российских активов, в качестве залога.

Читайте также Бойкот от Австрии: банкоматы страны перестали работать с карточками Газпромбанка

Эту идею обсуждали министры финансов стран на съезде "Группы семи", как один из вариантов передачи Киеву замороженных средств России. Однако она так и осталась просто идеей.

Мы знаем, что использование активов в качестве залога имеет те же юридические, экономические и финансовые проблемы, что и конфискация, и большинство юридических отделов стран G7 считают так же,

– рассказал для Reuters чиновник из ЕС.

Он и еще 4 его коллег сошлись во мнении, что использование активов, в качестве залога, с юридической точки зрения можно приравнять к конфискации. Такое решение будет нести серьезные риски.

Другой проблемой идеи является вопрос, а кто будет выпускать облигации и как к ним отнесутся потенциальные инвесторы, если произойдет дефолт во время погашений.

Обратите внимание! В ЕС также допускают, что такой шаг спровоцирует Россию на обратную реакцию против активов европейских стран и запятнать репутацию Союза.