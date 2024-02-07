В ЄС не підтримали ідею Бельгії
Нещодавно влада Бельгії запропонувала випустити боргові зобов'язання для фінансування України та при цьому погасити їх коштом російських активів, як застави.
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Цю ідею обговорювали міністри фінансів країн на з'їзді "Групи семи", як один із варіантів передачі Києву заморожених коштів Росії. Проте вона так і залишилася просто ідеєю.
Ми знаємо, що використання активів як застави має ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних відділів країн G7 вважають так само,
– розповів для Reuters посадовець з ЄС.
Він та ще 4 його колег зійшлися на думці, що використання активів, як застави, з юридичної точки зору можна прирівняти до конфіскації. Таке рішення нестиме серйозні ризики.
Іншою проблемою ідеї є питання, а хто випускатиме облігації і як до них поставляться потенційні інвестори, якщо станеться дефолт під час погашень.