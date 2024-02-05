Банкомати в Австрії перестали працювати з Газпромбанком
В австрійській компанії на питання російських журналістів відповіли, що ця проблема виходить за межі їхньої відповідальності. Натомість у Газпромбанку наголосили, що їх колеги з Австрії не коментують, чому не хочуть видавати гроші.
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Газпромбанк та "ДОМ.рф" належать до 10 найбільших банків, які не потрапили під санкції ЄС після початку повномасштабного вторгнення.
До слова таку ж проблему було помічено й у Італії, однак нині не відомо, чи картки працюють у торговельних точках.
Після виходу платіжних систем Visa та Mastercard, російські банки перейшли на платіжну систему "Мир", для закордонних поїздок клієнтам пропонують китайську UnionPay.