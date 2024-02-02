Україні допоможуть транспортувати більше газу

Нині оператори газотранспортних систем України, Румунії та Молдови розробляють механізм, що дасть змогу розширити реверсну потужність Трансбалканського трубопроводу. Цей проєкт базується на оцінці ринкового попиту у 2023 році.

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Оператор ГТС України отримав такі заявки на гарантовану потужність на максимальному рівні попиту:

у напрямку з Румунії в Україну – 18 мільйонів кубометрів на добу;

з Молдови в Україну – майже 21 мільйон кубометрів на добу.

Нагадаємо! Також консультації операторів ГТС проходять у межах Меморандуму про співпрацю для створення газового коридору "Південь — Північ", який називається "Вертикальний коридор". 19 січня Україна офіційно стала його учасником.

Завдяки цьому проєкту Оператор ГТС України додатково постачатиме понад 7 мільярдів кубометрів газу з Румунії до Центральної Європи через свою територію щороку.

Частина Трансбалканського газопроводу проходить через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію і Туреччину. Ще у 2019 році через цей газопровід Росія постачала свій газ на Балкани. В той же рік частина газопроводу на території Туреччини та Болгарії опинилася в складі газопроводу Балканський потік.