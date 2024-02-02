Украине помогут транспортировать больше газа

Сейчас операторы газотранспортных систем Украины, Румынии и Молдовы разрабатывают механизм, что позволит расширить реверсную мощность Трансбалканского трубопровода. Этот проект базируется на оценке рыночного спроса в 2023 году.

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Оператор ГТС Украины получил следующие заявки на гарантированную мощность на максимальном уровне спроса:

по направлению из Румынии в Украину – 18 миллионов кубометров в сутки;

из Молдовы в Украину – почти 21 миллион кубометров в сутки.

Напомним! Также консультации операторов ГТС проходят в рамках Меморандума о сотрудничестве для создания газового коридора "Юг-Север", который называется "Вертикальный коридор". 19 января Украина официально стала его участником.

Благодаря этому проекту Оператор ГТС Украины дополнительно будет поставлять более 7 миллиардов кубометров газа из Румынии в Центральную Европу через свою территорию ежегодно.

Часть Трансбалканского газопровода проходит через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. Еще в 2019 году через этот газопровод Россия поставляла свой газ на Балканы. В тот же год часть газопровода на территории Турции и Болгарии оказалась в составе газопровода Балканский поток.