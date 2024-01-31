Яка сума збитків довкіллю

Відтак, від початку повномасштабної війни, ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трильйона гривень. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародного форуму "United for Nature. Agenda for Ukraine".

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Крім того, голова уряду наголосив, що сотні тисяч квадратних кілометрів землі потенційно забруднені мінами та снарядами. А через постійні обстріли утворилося понад 750 тисяч тонн відходів руйнації, якими забруднено 30 мільйонів гектарів території.

Денис Шмигаль премʼєр-міністр України За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тисячі російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трильйона гривень.

За його словами, цього року планується обстежити і в разі потреби очистити понад 512 тисяч гектарів. Водночас досі триває подолання наслідків підриву військами Росії греблі Каховської ГЕС. Для побудови нових водогонів уряд виділив мільярди гривень.

Агресор повинен заплатити за злочини

Денис Шмигаль наголосив, що спільна мета України й партнерів – змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини. У тому числі за злочини проти довкілля. Премʼєр-міністр заявив, що розміновуючи території та фіксуючи злочини – Україна ретельно обраховує втрати, щоб надати потім за це рахунок агресору.

Денис Шмигаль премʼєр-міністр України Принцип "Росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси Росії на допомогу Україні.

Також, він додав, що у пункті 8 Формули миру Президента України Володимира Зеленського йдеться про оцінку шкоди довкіллю, притягнення Росії до відповідальності, відновлення та реконструкцію України.