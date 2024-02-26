Цена биткоина продолжает падать: что происходит с курсом других криптовалют

Аналитики считают, что росту биткойна мешает фиксация прибыли. Другие криптомонеты демонстрируют разностороннюю динамику.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 26 февраля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 51,44 тысячи доллара за монету (-0,54% за сутки);

(BTC) – 51,44 тысячи доллара за монету (-0,54% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,11 тысячи доллара за монету (+2,32% за сутки);

(ETH) – 3,11 тысячи доллара за монету (+2,32% за сутки); Tether (USDT) – 0,13 тысячи доллара за монету (-12,14% за сутки).

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Почему биткоин прекратил рост

Аналитики IntoTheBlock, проанализировав данные блокчейна, пришли к выводу, что росту биткойна (BTC) мешает фиксация прибыли.

Долгосрочные владельцы биткоинов продали около 200 тысяч BTC от 2024 года, зафиксировав значительную прибыль.

Холдеры не спешат продавать биткойн

Аналитики отметили, что такое поведение соответствует типичным стратегиям получения прибыли, которые наблюдаются на бычьих рынках – опытные инвесторы зарабатывают на скачках цен. Таким образом они получают прибыль после достижения целевых уровней роста биткойна.

Большинство ходлеров ожидает значительного роста курса биткойна в ближайшие месяцы, поэтому не спешат продавать монеты. Поэтому запасы биткойна умеренно, но уменьшаются – на около 1,5% против 15% сокращения на прошлом бычьем рынке.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты с. Криптобиржа позаботилась, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и из любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько кликов.