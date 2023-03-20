Банкопад в США: ощутит ли украинская банковская система последствия крушения
20 марта 2023, 16:40Читати новину українською
В США обанкротились несколько банков, а инвесторы начали массово избавляться от акций банковского сектора. Однако отток капитала из развивающихся стран не повлияет на банковский сектор в Украине.
Мировой банкопад не повлияет на Украину
Даниил Гетманцев, в комментарии 24 Каналу, отметил, если риски в США будут покупаться на уровне нескольких обанкротившихся банков, то украинская банковская система вообще их не почувствует, как и не чувствует сегодня.
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Мы сейчас отрезаны от внешнего рыночного финансирования, а получаем официальное финансирование как гранты и льготные кредиты от союзников/МФО. Поэтому отток капитала из развивающихся стран, обычно имеющий место из-за усиления турбулентности на мировых финансовых рынках, для нас не будет существенного влияния.
Банковская система в Украине пока устойчива
Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время банковская система в Украине устойчива:
- на 1 марта норматив адекватности регулятивного капитала 20% (минимум 10%), что больше чем до войны,
- банки в январе получили рекордную прибыль – 14,7 миллиарда гривен,
- депозиты продолжают расти, остается значительный структурный профицит ликвидности, с которым сейчас вынужден бороться НБУ для снижения инфляционных рисков.