Банкопад в США: ощутит ли украинская банковская система последствия крушения

В США обанкротились несколько банков, а инвесторы начали массово избавляться от акций банковского сектора. Однако отток капитала из развивающихся стран не повлияет на банковский сектор в Украине.

Мировой банкопад не повлияет на Украину

Даниил Гетманцев, в комментарии 24 Каналу, отметил, если риски в США будут покупаться на уровне нескольких обанкротившихся банков, то украинская банковская система вообще их не почувствует, как и не чувствует сегодня.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Мы сейчас отрезаны от внешнего рыночного финансирования, а получаем официальное финансирование как гранты и льготные кредиты от союзников/МФО. Поэтому отток капитала из развивающихся стран, обычно имеющий место из-за усиления турбулентности на мировых финансовых рынках, для нас не будет существенного влияния.

Банковская система в Украине пока устойчива

Меньше чем через неделю в США прекратили работу три банка с активами на 333 миллиарда долларов. Более того, за первые два дня после новостей о проблемах американских банков рынки потеряли почти 500 миллиардов долларов.

Гетманцев подчеркнул, что в настоящее время банковская система в Украине устойчива: