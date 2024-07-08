Биткоин рекордно опустился в цене летом: что стало причиной
8 июля 2024, 13:33Читати новину українською
В начале июля курс биткойна существенно опустился по сравнению с показателем, который был в марте. За этот период цена упала на чуть ли не 20 тысяч долларов.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 8 июля выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 55,56 тысячи доллара за монету (-3,31% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,90 тысячи доллара за монету (-3,82% за сутки).
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Почему биткойн подешевел в цене
На прошлой неделе цена крупнейшей в мире криптовалюты упала до 53,5 тысячи долларов, пишут в Reuters. Это один из самых низких показателей с конца февраля.Напоминаем! В середине марта биткойн поднялся до рекордной отметки в 73,8 тысячи долларов.
- Известно, что падение криптовалюты ускорилось после дебатов между действующим президентом США, Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
- Падение цены происходит в период, когда индексы американских акций и глобальные индексы акций находятся на рекордно высоком уровне.
- Такое падение частично из-за беспокойства относительно больших уровней продажи биткойнов на несуществующей бирже Mt.Gox.