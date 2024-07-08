Біткойн рекордно опустився в ціні влітку: що стало причиною

8 липня 2024, 13:33
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На початку липня курс біткойна суттєво опустився порівняно із показником, який був у березні. За цей період ціна впала на ледь не 20 тисяч доларів.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 8 липня має такий вигляд:

  • Bitcoin (BTC) – 55,56 тисячі долара за монету (-3,31% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 2,90 тисячі долара за монету (-3,82% за добу).

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Чому біткойн подешевшав в ціні

Минулого тижня ціна найбільшої у світі криптовалюти впала до 53,5 тисячі доларів, пишуть в Reuters. Це один із найнижчих показників із кінця лютого. 

Нагадуємо! У середині березня біткойн піднявся до рекордної позначки в 73,8 тисячі доларів. 
  • Відомо, що падіння криптовалюти прискорилося після дебатів між чинним президентом США, Джо Байденом, та кандидатом у президенти, Дональдом Трампом. 
  • Падіння ціни відбувається у період, коли індекси американських акцій та глобальні індекси акцій знаходяться на рекордно високому рівні. 
  • Таке падіння частково через занепокоєння щодо великих рівнів продажу біткойнів на неіснуючій біржі Mt.Gox. 
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Автор: Валерія Городинська