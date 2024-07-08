Цифровая валюта в Тайване

Тайвань начал пилотный проект по разработке государственной цифровой валюты, что имеет целью предоставить гражданам возможность использовать цифровой кошелек для осуществления транзакций, тем самым устранив потребность в дебетовых или кредитных картах.

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Продвижение цифровой валюты центрального банка – это огромный и сложный проект, который нужно будет реализовывать в течение длительного времени,

– добавили в Центробанке страны.

Сторонники цифровой валюты утверждают, что она введет инновационные функции и станет жизнеспособной альтернативой физической наличности. Однако эта технология также вызвала протесты в нескольких странах из-за опасений относительно возможной слежки со стороны правительства.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) работает над созданием цифровой версии евро. Эта инициатива является ответом на растущее влияние новых технологий, которые в ближайшие десятилетия трансформируют использование денег.

WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки хакерских атак.