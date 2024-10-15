Каким будет курс доллара до конца года

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что до конца этого года курс доллара может подорожать.

Читайте также Валютный рынок во второй половине октября: стоит ли покупать доллар сейчас

Пендзин отметил, что отметка курса может достичь 42,5 гривны за доллар. Но экономист добавил, что рост до 42 гривен не является существенным ростом цены.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.

Таким образом, в конце этого года, вероятно, 100 долларов будут стоить 4 200 – 4 250 гривен.

Заметьте! По состоянию на середину октября купить 100 долларов в обменниках можно на уровне 4 160 гривен, на черном рынке за 4 150 гривен, как и в банках. В то же время по официальному курсу 100 долларов обойдется в 4 190 гривен, по состоянию на 15 октября.

Как выборы в США будут влиять на доллар

Пендзин отмечает, что курс на самом деле зависит от многих факторов. И один из важнейших на сегодня – это результаты президентских выборов в США.

То есть до ноября месяца все будет стоять "мертво". Все будут ждать результатов. Выберут Трампа – будет один сценарий, выберут Харрис – будет второй сценарий,

– отмечает экономист.

Кроме того, курс сильно будет зависеть от того, насколько легко сможет пройти или не пройти финансирование Украины через Сенат США.

Напоминаем! 5 ноября 2024 года в США проведут 60-е президентские выборы. На должность претендуют два кандидата: вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.

Курс украинской валюты напрямую зависит от макроэкономического финансирования наших партнеров. Если финансирования не будет, то нечем будет курс держать. Он покатится. Так что здесь прогнозировать какие-то вещи трудно,

– добавляет Олег Пендзин.

Эксперт советует дождаться выборов в США, ведь именно тогда станет понятно чего ожидать Украине на следующий год.