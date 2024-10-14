Как менялся курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в течение всей недели котировки на межбанке колебались в пределах очень узкого диапазона 41,14 – 41,23 гривны за доллар. При этом, спрос на валюту со стороны бизнеса был повышенным.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту со стороны бизнеса был повышенным, о чем свидетельствует и несколько больший, чем на позапрошлой неделе, объем интервенций НБУ: с понедельника по пятницу регулятор продал на межбанке 877 миллионов долларов.

Золотько отмечает, что впервые с начала сентября НБУ даже выходил на рынок с покупкой избытка иностранной валюты. Регулятор приобрел в резервы 60 миллионов долларов.

По словам банкира, наличный рынок на фоне узкой амплитуды колебаний на межбанке и снижению спроса на валюту со стороны населения также отличался большой стабильностью.

Недельные колебания наличного курса фактически уместились в диапазон 41,4 – 41,45 гривны за доллар. При этом же разница между курсами продажи и покупки доллара сократилась до 5 – 7 копеек, что также свидетельствует о балансе на рынке,

– уточняет Золотько.

Как изменится курс на этой неделе

В первой половине этой недели Золотько ожидает умеренный рост котировок на межбанке. Однако впоследствии стоит рассчитывать на укрепление гривны.

По моему мнению, в течение этой недели курсовые колебания также будут ограниченными. При этом стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,3 – 41,6 гривны за доллар,

– отмечает банкир.