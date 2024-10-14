Як змінювався курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що протягом всього тижня котирування на міжбанку коливалися в межах дуже вузького діапазону 41,14 – 41,23 гривні за долар. При цьому, попит на валюту з боку бізнесу був підвищеним.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту з боку бізнесу був підвищеним, про що свідчить й дещо більший, ніж позаминулого тижня, обсяг інтервенцій НБУ: з понеділка по п’ятницю регулятор продав на міжбанку 877 мільйонів доларів.

Золотько наголошує, що вперше від початку вересня НБУ навіть виходив на ринок з купівлею надлишку іноземної валюти. Регулятор придбав до резервів 60 мільйонів доларів.

За словами банкірки, готівковий ринок на тлі вузької амплітуди коливань на міжбанку та зниженню попиту на валюту з боку населення також відзначався неабиякою стабільністю.

Тижневі коливання готівкового курсу фактично вмістилися в діапазон 41,4 – 41,45 гривні за долар. При цьому ж різниця між курсами продажу та купівлі долара скоротилася до 5 – 7 копійок, що також свідчить про баланс на ринку,

– уточнює Золотько.

Як зміниться курс на цьому тижні

У першій половині цього тижня Золотько очікує на помірне зростання котирувань на міжбанку. Проте згодом варто розраховувати на зміцнення гривні.

На мою думку, протягом цього тижня курсові коливання також будуть обмеженими. При цьому вартість долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 41,3 – 41,6 гривні за долар,

– наголошує банкірка.