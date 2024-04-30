Биткойн подешевел, а Tesla держит немалое количество крипты на балансе: что изменилось за неделю

Курс доллара к цифровой валюте биткойна снизился, однако техногигант Tesla не видит причин избавляться от крипты на балансе компаний. Что касается цены второй самой популярной криптовалюты, эфира, то она тоже несколько подешевела.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 30 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 61,142 тысячи доллара за монету (-2,66% за сутки);

(BTC) – 61,142 тысячи доллара за монету (-2,66% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,008 тысячи доллара за монету (-5,14% за сутки).

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Что интересно произошло на рынке крипты

За прошедшую неделю на криптовалютном рынке произошло немало интересных событий – от продажи "Эпический Сатоши" до отчета Tesla из которого видно, что компания продолжает держать на балансе большое количество биткойнов.

"Эпический Сатоши"

"Эпический сатоши" – это первый сатоши каждой эпохи халвинга, который добывается примерно раз в 4 года. Аукцион начинался со ставки 1 BTC, а в результате цена выросла до 33,3 BTC, что эквивалентно около 2,1 миллиона долларов.

Биткоин-сбережения Tesla

Согласно отчёту Tesla за І квартал 2024 года видно, что автомобильный гигант продолжает держать немалое количество криптовалюты на своем балансе. Речь идет о цифровых активах на сумму 184 миллиона долларов.

Tesla держит на своем балансе криптовалюту, что эквивалентна 184 миллионам долларов / Скриншот 24 Канала с квартальной отчетности