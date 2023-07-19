Биткойн повлечет за собой крах доллара: ожидается рост курса

Аналитики считают, что биткойн может значительно возрасти, тем самым подтолкнув доллар к краху. Одна монета может стать дороже 120 тысяч долларов.

Биткойну прогнозируют стремительный рост

По мнению аналитика и основателя Draper Associates Тима Дрейпера, биткойн может подорожать до 250 000 долларов. Автор книги "Бедный папа, богатый папа" Роберт Кийосаки считает, что стоит ожидать подорожания до 120 тысяч долларов.

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Дрейпер добавил, что не ожидал такой агрессии от американских бюрократов своих слов.

То регулирование, которое исповедует и проводит SEC, на самом деле вытесняет всех крупных предпринимателей, и я думаю, что это негативно сказывается на цене биткойной,

– отметил аналитик.

Кийосаки выразил предположение, что в 2024 году доллар ожидает крах на фоне этих событий и рост биткойна.

Доллар США умрет Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит к небу. Купите золото и серебро. Биткоин достигнет 120 000 долларов в следующем году,

– сказал он.

В Индонезии откроют первую биткойн-биржу

Все транзакции Цифровые активы можно будет осуществлять исключительно на национальной бирже рассказал глава регулятора Дидида Нурдиатмоко.

Также он добавил, что 13 июля были согласованы правила работы биржи. Торговля на бирже будет осуществляться через интегрированное приложение, которое уже протестировано Bappebti.

Кстати, биржу планировали запустить еще в июне, но реализацию проекта пришлось отложить.