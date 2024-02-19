Биткойн продолжает стремительно расти в цене: сколько стоит крипта сейчас

Цена биткойна продолжает уверенно набирать обороты. Более того, инвесторы больше заинтересованы в покупке цифровой валюты, чем золота. Какая сейчас ситуация на рынке криптовалют, читайте далее.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 19 февраля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 52,25 доллара за монету (-0,58% за сутки);

(BTC) – 52,25 доллара за монету (-0,58% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,91 доллара за монету (+3,21% за сутки);

(ETH) – 2,91 доллара за монету (+3,21% за сутки); Tether (USDT) – 0,27 доллара за монету (вырос на +25,09% за сутки).

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Биткоин интересует инвесторов больше, чем золото

С начала 2024 года биткойн-ETF привлек дополнительно почти 4 миллиарда долларов, передает Cointelegraph. А вот что касается цены золота, то произошел наоборот отток в 2,4 миллиарда долларов.

Такую динамику связывают с общей тенденцией падения стоимости золото, а 14 февраля она достигла двухмесячного минимума в 1 993 доллара за унцию.

В противоположность этому цена биткойна выросла на 23,5% за аналогичный период, достигнув 14 февраля двухлетнего максимума в 52 483 доллара.

Стоит заметить, что значительный отток средств из ETF на золото, по мнению аналитиков, подчеркивает изменение настроений инвесторов в сторону цифровых активов.

Так, например, пионер биткойна Джеймсон Лопп поделился инфографикой сравнения двух ETF, спрашивая о благосостоянии золотого инвестора Питера Шиффа.

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