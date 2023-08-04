Осталось меньше года до халвинга: какой будет динамика стоимости биткойна

Уже в 2024 году доход майнеров может сократиться вдвое из-за будущего халвинга. Поэтому могут быть значительные сдвиги цены на рынке.

Что такое халвинг биткойный

Алгоритмы биткойна предполагают периодический перерасчет субсидии за блок. Соответственно это уменьшает вознаграждение майнеров за добычу монет на половину.

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Сначала вознаграждение майнеров составляло 50 биткойнов, затем 25, далее 12,5 и 6,25 биткойна. Ожидается, что в 2024 году она снизится до 3,12 биткойна.

Зато из-за ограниченности предложения биткойна, его стоимость имеет перспективу к стабильному росту, однако процесс происходит не линейно.

К 2023 году уже состоялось три халвинга. Период времени между ними не одинаков, ведь халвинг происходит каждые 210 000 блоков. А тенденция к быстрому росту сложности майнинга сокращает время между ними, обычно это занимает менее четырех лет.

Чего ждать от следующего халвинга

Скорее всего, следующий халвинг состоится 17 апреля 2024 года. Этот расчет учитывает среднее время добычи блоков за лето, этот показатель составляет 9,4 минут.

По состоянию на 17 апреля курс биткойна был 30 300 долларов. Быки в последние месяцы тестировали сильный уровень сопротивления в районе 30 000 – 31 500 долларов, однако не сумели его преодолеть.

Жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы уже привела к закреплению самых высоких процентных ставок с 2001 года. Также снижает фиатную стоимость фиатной стоимости цифровых активов отсутствие доступа к дешевым кредитным ресурсам.

Поэтому за несколько месяцев до халвинга может возобновиться рост биткойна, что повлечет за собой определенный срок выгодных цен на монеты. Затем койны вырастут до новой рекордной отметки.