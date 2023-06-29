Гривневые и валютные депозиты: какой уровень ставок ожидать

По прогнозам эксперта, на следующую неделю ситуация с депозитными ставками будет стабильной. Люди продолжают открывать новые депозиты в гривнах, в то же время набирают обороты ставки по долларовым депозитам.

Стабильность гривневых депозитов

В комментарии 24 Каналу Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка", рассказал, что на следующую неделю ситуация в сегменте депозитов существенно не изменится.

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Следовательно, уровень максимальных ставок по гривневым депозитам на срок от 3 месяцев до 1 года сохранится на уровне 20–21%,

средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне прошлой недели: от 3 месяцев – это 12–13%, а от 3 месяцев до 1 года – 18%,

максимальная прибыль граждан, с учетом инфляционного прогноза, а это 15,3% по итогам 2023 года, сохранится на уровне 6%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Стабильность в сегменте гривневых депозитов отчасти обусловлена тем, что Нацбанк Украины оставил без изменений учетную ставку (25%), которая соответствует ставке по депозитным сертификатам, благодаря которым комбанки существенно увеличили процентные ставки по гривневым депозитам. Следовательно, в Украине сохранится достаточно благоприятная ситуация по открытию новых депозитных вкладов.

В течение 1,5–2 месяцев свыше 75% новых депозитов открываются в гривнах и сроком от 9 месяцев до 1 года. И эта тенденция сохранится еще как минимум на 1 месяц.

Замотаев добавляет, что тенденция "подтягивания" ставок по гривневым депозитам продолжается. За прошедшие две недели, в зависимости от срочности вклада, 5 банков увеличили ставки от 0,5% до 3%, что и повлияло на рост средних ставок на 1–1,5%.

Какая ситуация с валютными депозитами

По словам эксперта, сейчас такие программы будут постепенно набирать обороты. Таким образом, некоторые банки уже существенно увеличили ставки по долларовым депозитам – до 2% годовых. Ожидается, что будет постепенно расти количество банков, которые существенно изменят ставки по валютным вкладам.

Например, за 2 прошедшие недели 2 коммерческих банка "переписали" проценты по долларовым вкладам: в зависимости от срока вклада, ставки выросли

Мы ожидаем, что к концу месяца максимальные проценты по долларовым депозитам могут вырасти до 2,5–3%. Таким образом, для сохранения собственных сбережений у граждан постепенно появляется еще и "валютная" альтернатива,

– говорит эксперт.

Подводя итоги, собеседник добавил, что на следующей неделе на рынке депозитов вряд ли произойдут какие-то существенные изменения.