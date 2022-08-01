Доллар в августе: эксперт рассказала, ждать ли курс по 36,6 гривны

Доллар, после решения НБУ повысить официальный курс, существенно вырос в обменниках. Экономический эксперт рассказала, почему такое решение было слишком резким и спрогнозировала курс доллара в этом месяце.

Потеря валюты из резервов

Экономический эксперт и член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказала, что в мае Украина начала отходить от шока, начали возобновляться экономические процессы. Возрос импорт, для которого потребовалось все больше валюты. При этом предложение валюты почти не росло.

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С марта по май импорт товаров и услуг вырос с 3,7 млрд до 6,0 млрд долларов.

товаров и услуг вырос с 3,7 млрд до 6,0 млрд долларов. Экспорт, при этом вырос с 3,5 миллиарда до 3,9 миллиарда.

Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Соответственно НБУ начал тратить валюту из резервов для покрытия разницы. Так, начиная с 23 мая, НБУ в среднем продавал 990 миллионов долларов в неделю из резервов. Именно этот процесс должен был остановить увеличение курса. Спрос на более дорогой доллар должен упасть и уменьшение резервов должно было остановиться.

Решение НБУ поднять курс доллара

НБУ решил поднять официальный курс до 36,6 гривны за доллар 21 июля. Поэтому эксперт считает, что уже сейчас можно делать первые выводы.

21 июля – это четверг. То есть новый курс действовал только 2 рабочих дня недели. И даже этого хватило, чтобы в течение недели с 18 по 22 июля продажа валюты из резервов составила всего 86 миллионов долларов,

– делится она.

Наличный рынок сразу отреагировал на решение НБУ и гривна рухнула. Курс в некоторых обменниках составил 40 гривен.

За следующую неделю с 25 по 29 июля продажи валюты сменились покупкой. НБУ выкупил в резервы 650 миллионов долларов. Экономический эксперт объяснила, это означает что на валютном рынке не было достаточно покупателей на доллар по 36,6 гривны. "Возможно, их бы кто-то купил по более низкой цене, но курс фиксированный и снижать его запрещено", отметила она.

Другой яркий факт – в течение недели с 11 по 15 июля, то есть еще при курсе 29,25 НБУ продал из резервов 581 миллион долларов. Значительно меньше 990 миллионов, которые были в среднем до этого,

– подчеркнула Острикова.

По ее мнению, спрос и предложение доллара начали выравниваться еще при курсе 29,25. Это происходило благодаря увеличению экспорта (открытие портов на Дунае), увеличению финансовой помощи наших иностранных партнеров и т.д.

Повышение курса НБУ на 25% было слишком резким.

Поэтому первые выводы по курсу 36,6 – такое повышение было слишком резким. Но при таком курсе предложение преобладает над спросом, поэтому НБУ наполняет резервы. Но это достигается в том числе и ценой удорожания импортных товаров и снижением уровня покупательной способности населения.

Эксперты говорят, что целесообразнее регулятору было бы увеличивать курс не на 25% сразу, а на 10% (конечно же при наличии соответствующей аналитики, моделирования и расчетов). Вероятно, спрос и предложение нашли бы баланс, ведь такая тенденция была еще при курсе 29,25 в период с 11 по 15 июля 2022,

– рассказывает Острикова.

Спекуляции на наличном рынке

Эксперт считает, что наличный курс доллара в около 42 гривны – спекулятивно завышен.

Пространство для спекуляций появилось в том числе и потому, что увеличение официального курса до 36,6 было слишком резким и неожиданным и спровоцировало панические настроения населения,

– объяснила Острикова.

Также она объяснила недавнее решение НБУ запретить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи информировать украинцев о курсах купли и продажи иностранных валют через табло с актуальными данными о стоимости валют.

"НБУ прямо говорит, что наличный курс является спекулятивным, и запретил обменникам вывешивать табло с курсами на улице, чтобы остановить ажиотаж", – поделилась эксперт.

Как сохранить сбережения украинцам

, что по состоянию на 1 августа средний курс в обменниках, банках и на черном рынке снизился. Табло с курсом в обменниках либо пустое, либо вообще отсутствует.

Совет для тех, кто хочет сохранить сбережения – доллары на сумму до 50 000 гривен можно приобрести через онлайн-приложения банков по курсу около 37 гривен за доллар. Правда, воспользоваться этими средствами можно будет в полной мере через 3 месяца, ведь после приобретения валюты ее нужно разместить НВ депозит сроком на 3 месяца.

Какой будет курс доллара в августе

Учитывая все вышеперечисленные факторы, официальный курс 36,6 вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно, считает экономический эксперт. Вместе с тем, она подчеркнула, что это будет только при условии, что резервы не будут опустошаться, финансовая помощь от наших иностранных партнеров будет поступать и экспортная выручка наших предприятий-экспортеров будет пополнять страну валютой.

Наличный курс на фоне этого должен уменьшиться и приблизиться к официальному. Хотя прогнозировать процессы, где значительным фактором является паника, ход войны, а также другие переменные факторы, в том числе и предоставление Украине финансовой помощи – дело неблагодарное!

– резюмировала Острикова.

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