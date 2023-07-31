Сумма поражает: сколько Украина получила криптодонатов с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Украина получала поддержку не только в фиатных деньгах, но и в криптовалюте. Пик такой поддержки пришелся на март 2022 года.

Сколько пожертвований получила Украина в крипте

С 24 февраля 2022 года Украина получила 225 миллионов долларов помощи криптовалютой. Уже в июне прошлого года сумма составила 135 миллионов долларов и ежемесячно к этой сумме прибавлялось не больше 10 миллионов долларов.

Читайте также Нет ничего общего: Великобритания не будет регулировать биткойн как гемблинг

Март 2022 года был самым плодотворным месяцем для пожертвований, поскольку война только началась, а глобальная поддержка помощи Украине была сильнейшей.

– говорится в сообщении аналитиков Crystal Blockchain.

Больше всего собрали гуманитарные инициативы – 134 миллиона долларов в крипте, а на нужды военным задонатили – 91 миллион долларов.

Пожертвования в крипте выглядят следующим образом;

Tether – 83 миллиона долларов;

Ethereum – 79 миллионов долларов;

Bitcoin – 41 миллион долларов;

Остальные – 22 миллиона долларов.

Кеннеди поддерживает биткойн-индустрию

На вооруженные силы России и пропаганду с начала войны задонатили всего от 5,4 до 7,2 миллиона долларов криптой.

В мае на крупнейшей биткойн-конференции в мире "Bitcoin 2023", в Майами, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший публично поддержал развитие крипторынку в США. По его мнению, игроки платформ должны быть защищены на правовом уровне и не зависеть от бюрократов.

Он добавил, что доллар должен иметь подкрепление в виде ценных металлов и биткойнов.

Это будут векселя, банкноты и облигации Казначейства США. Я планирую начать с очень малого – возможно, 1% выпущенных казначейских обязательств будет обеспечено твердой валютой: золотом, серебром, платиной или биткойнами. А потом, в зависимости от результатов, мы бы ежегодно увеличивали эту долю,

– сказал он.

Также предложено упразднить налог на прирост капитала для владельцев койнов. Это может помочь США восстановить свои лидирующие позиции в контексте привлечения капитала от частных и корпоративных инвесторов.