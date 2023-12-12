Три сценария от МВФ: как война повлияет на экономику Украины в 2024 году

Россия и дальше продолжает наносить Украине значительный социальный и экономический ущерб. МВФ разработал для Украины три сценария в зависимости от продолжительности войны: базовый, отрицательный и положительный.

Несмотря на полномасштабное вторжение экономические показатели Украины оказались достаточно устойчивыми. Поэтому МВФ пересмотрел свои прогнозы в сторону повышения.

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Сценарии развития экономики Украины

Базовый

Основной макроэкономический прогноз основывается на предположении о завершении войны до конца 2024 года. Рост экономики – на 3-4%. Уровень инфляции – 9,5%.

Негативный

Негативный сценарий – предполагает более длительную и интенсивную войну, допускает прекращение войны до конца 2025 года. В свою очередь это приведет к резкому падению реального ВВП – на 5% в 2024 году и нулевому росту в 2025 году. Уровень инфляции – 11%.

Обновленный совокупный дефицит финансирования на 2023 – 2027 годы в отрицательном сценарии составит – 140 миллиардов долларов по запросу программы EFF.

При реализации негативного сценария – дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность. Но, вероятно, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение экспортных показателей.

Положительный

Предусматривает быстрый рост экономики и высокие инвестиции.

Чего ждать с 2024 года

Экономическая устойчивость привела к улучшению показателей роста, продолжению резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка, в частности, после выхода Национального банка Украины из режима привязки обменного курса, подкрепленного сильными резервами,

– написали в заявлении МВФ.

По мнению организации, наша экономика подвержена большим рискам из-за:

войны;

потенциальных просчетов в политике;

задержки или нехватки внешнего финансирования.

Важно! По итогам 2023 года государственный долг составит 88,1% ВВП Украины. В то время как в 2024 и 2025 годах этот показатель будет составлять 98,6% и 100,7% от внутреннего валового продукта соответственно.

Программа МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом важно для ее макроэкономической и финансовой стабильности. В этом году МВФ одобрил новую 48-месячную программу кредитования на сумму около 15,6 миллиарда долларов.