Украинские фермеры не обанкротятся: почему сельское хозяйство важно для экономики

До войны в Украине 20 процентов экономики формировало сельское хозяйство с другими смежными отраслями. Сейчас это все 30 процентов, возможно, и 35 процентов.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального марафона.

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По словам Тараса Высоцкого, 1/3 нашей экономики – это сельское хозяйство, которое на 70 процентов зависит от экспорта. Поэтому сейчас так важно, что за время работы "Зернового коридора" украинские порты выпустили 33 корабля, насчитывавших 719 549 тонн агропродукции. Кроме этого, сейчас еще 18 судов ожидают своей очереди на выезд.

Мы в июле экспортировали в общей сложности 3 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, а за 15 дней августа – уже 2 миллиона тонн. То есть должны выйти минимум на 4 миллиона тонн экспорта в августе, а это плюс 250 – 300 миллионов долларов валютной выручки только за месяц, – добавил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Почему агропродукция так важна для украинской экономики

Тарас Высоцкий отмечает, что Украина производит такие большие объемы сельскохозяйственной продукции, что невозможно потребить на внутреннем рынке.

Важно и то, что, которые дают уверенность украинским фермерам, что они не обанкротятся.

Первый замминистра добавил, в условиях войны Украине настолько критично не только произвести то, что нужно самим потребить, но и экспортировать, чтобы и дальше вносить огромный вклад в украинскую экономику.

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