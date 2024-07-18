Семьи военнослужащих имеют право на медицинские льготы: как их получить

Члены семей военнослужащих имеют право на получение медицинских льгот. В частности, могут получать медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях.

Медицинские льготы семьям военных

Члены семей военнослужащих, включая их детей, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях при отсутствии государственных или коммунальных медицинских учреждений по месту жительства.

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Они также имеют право на санаторно-курортное лечение и отдых с льготной оплатой путевок в учреждениях Министерства обороны Украины и других военных формирований, при условии, что совокупный доход семьи на одного человека не превышает трех прожиточных минимумов.

Эти льготы не распространяются на военнослужащих срочной службы.

Как получить льготы

Для получения льгот, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семьи", необходимо предоставить следующие документы:

Справку о призыве на военную службу. Для резервистов – выписку из приказа или справку о зачислении в списки воинской части. Удостоверение участника боевых действий. Удостоверение членов семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести.

Для получения соответствующего документа нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующим заявлением.

Для получения удостоверения члену семьи военнослужащего нужно приложить к заявлению следующие документы: