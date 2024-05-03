Тариф на свет в мае: вырастет ли стоимость электроэнергии до конца месяца

Эксперты предполагают, что из-за значительных повреждений энергообъектов, стоимость света может значительно возрасти. Однако, сейчас на электроэнергию действует тариф, который был установлен еще в июне прошлого года.

Сколько стоит свет в мае

В мае тариф на электроэнергию для потребителей составляет 2,64 гривны за киловатт. Однако, сейчас себестоимость электроэнергии значительно превысила текущий тариф из-за значительных повреждений энергообъектов Украины.

Читайте также: Что будет с ценами на топливо в мае: ожидать ли роста стоимости

В частности, из-за того, что предприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" подвергаются регулярным атакам со стороны россиян. Эксперт по энергетике и экономике Юрий Щедрин оценил нынешние потери в энергосистеме как значительные. Поэтому, реальный масштаб убытков для украинцев будет ощутимым в период пиковых нагрузок: зимой и в жаркое время летом.

Председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк сообщил, что сейчас все энергокомпании находятся в сложной ситуации из-за российских обстрелов.

Будет ли рост тарифа

Пока предпосылок для роста тарифа нет. Однако нардеп Алексей Кучеренко отметил, что бюджетных ресурсов не хватает, чтобы удерживать тариф на актуальном уровне. По его мнению, нынешняя себестоимость электроэнергии составляет 3,50 гривны за киловатт.

Алексей Кучеренко Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же, я думаю, и 99% людей.

Он утверждает, что у Украины сейчас нет возможности покрывать разницу между себестоимостью и нынешней ценой электроэнергии для граждан. Ранее финансированием этого занимался бизнес, однако сейчас этого недостаточно.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщилчто тариф который платят украинцы занижен как минимум в 2 раза. А экономически обоснованной является цена для небытовых потребителей, то есть 6 гривен за киловатт.