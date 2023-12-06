Крипторинок "посетил" Санта Клаус: что происходит

На рынке криптовалют зафиксировали раннее ралли Санта Клауса. Подходящую динамику демонстрируют сразу несколько цифровых монет. Больше об этом – дальше в тексте.

На крипторынку началось ралли Санта Клауса

Уже в начале декабря криптовалюты переживают ралли Санта Клауса. Трейдеры преследуют цель В частности, в среду, 6 декабря, флагман рынка – биткойн – подорожал выше отметки в 44 тысячи долларов за монету. Это произошло впервые с апреля 2022 года. Таким образом, годовой прирост биткойна вырос до 165%.

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Ажиотаж вокруг биткойна только нарастает, поскольку на 2024 год запланирован халвинг этой криптовалюты. После этого вознаграждение майнеров уменьшится на 50%. В исторической ретроспективе можно отследить, что биткойн дорожал после каждого из предыдущих халвингов.

Что такое ралли Санта-Клауса Это предновогодний период на денежных рынках, во время которого обычно фиксируют рост.

Рост зафиксировал и Dogecoin, подорожав в начале торгов 17% до 0,10 доллара. Кроме того, именно 6 декабря 10 лет назад создали эту монету. Ethereum – вторая по популярности криптовалюта в мире – за год подорожал на 88%, но не смог "ухватить" тренд на рынке в среду.

Актуальная стоимость и капитализация всех упомянутых монет согласно данным CoinMarketCap :

Цена биткойна колеблется на уровне 43 911 долларов за монету, а рыночная капитализация – 859,38 миллиарда долларов;

Курс Ethereum достиг отметки в 2270 долларов за монету, рыночная капитализация – 272,58 миллиарда долларов

Стоимость Dogecoin составляет 0,09 доллара, в то время как рыночную капитализацию монеты оценивают в 14,11 миллиарда долларов.

По данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют достигла 1,6 триллиона долларов.