Курс крипты: за сколько можно сейчас купить монеты

Существеннее всего за последние сутки изменилась стоимость криптовалюты Tether, она добавила более 33%. А вот Bitcoin наоборот снизился, однако финансовый гигант BlackRock все равно планирует увеличивать долю этой криптовалюты в своем инвестиционном портфеле.

Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на утро 12 февраля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 48,12 доллара за монету (-0,06% за сутки);

(BTC) – 48,12 доллара за монету (-0,06% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,49 доллара за монету (-0,25% за сутки);

(ETH) – 2,49 доллара за монету (-0,25% за сутки); Tether (USDT) – 0,20 долларов за монету (вырос на +33,55% за сутки).

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BlackRock хочет увеличить долю крипты в своем портфеле

Недавно главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер сообщил, что финансовый гигант готов увеличить долю криптовалюты в своем инвестиционном портфеле, передает The Wall Street Journal.

По его мнению, биткойн сейчас составляет лишь небольшую часть от общих средств под управлением фирмы. Однако ситуация может измениться вместе с изменением отношения общества к этому активу.

Если восприимчивость отрасли растет, то у нас появляется больше средств, которые люди могут использовать, чтобы чувствовать себя комфортнее, владея криптовалютой, покупая ее, продавая и ликвидируя,

– заявил Ридер.

Также инвестиционный директор BlackRock считает, что со временем люди начнут воспринимать биткойн "более спокойно", что даст шанс этой криптовалюте стать большой частью системы распределения активов.

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