Биткойн подорожал на 9 миллионов: в какой стране рекордно выросла криптовалюта

На прошлой неделе в одной из стран биткойн рекордно вырос в своей стоимости. Он побил рекорд с ноября 2021 года.

Где биткойн вырос на миллионы единиц национальной валюты

Курс биткойна в Аргентине вырос до показателя 19,6 миллиона аргентинских песо за монету. Ранее подобный рекорд был зафиксирован в 2021 году – 14,2 миллиона аргентинских песо.

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Уже несколько лет страна находится в экономическом кризисе. Это заставляет власть и население искать способы ущемления инфляционных рисков.

Поэтому в стране выросла популярность драгоценных металлов и криптовалюты. В августе спрос на главную крипту так усилился, что вызвал ее рост на 20% до 10 268 244 песо.

Доход трейдеров из Аргентины составил 38%. На платформе Bitso за два года стоимость монеты выросла на 150% – с 7,84 миллиона до 16,6 миллиона песо. Инфляция же за аналогичный период взлетела на 300%.

Что можно было купить за биткойн каждый год

После создания биткойна в 2009 году первая транзакция была совершена следующего года, когда кто обменял 10 тысяч монет на две пиццы. Затем стоимость монеты сильно колебалась, на своем пике достигнув 67617 долларов за монету.

Так что на пике своей стоимости каждый год можно было приобрести:

в 2015 году (465 долларов за монету) – 3,5 акции Netflix или 5 ночей на Airbnb;

в 2016 году (977 долларов за монету) – 48 Ethereum или ужин на двоих в подводном ресторане на Мальдивах;

в 2017-18 годах (19 655 долларов за монету) – 300+ акций Apple или 13 ночей в отеле Trump International в Лас-Вегасе;

в 2019 году (12 996 долларов за монету) – 69 лет премиум-подписки Netflix или 334 BNB;

в 2020 году (28 837 долларов за монету) – один из самых дорогих рейсов компании Etihad Airways из Сан-Франциско в Абу-Даби или 196 акций NVIDIA;

в 2021 году (67 617 долларов за монету) – Tesla Model Y 2021 или 2 ночи в королевском номере Burj Al Arab;

в 2022 году (47 816 долларов за монету) – 3 эффективных машины для майнинга биткойнов или 417 акций Exxon Mobil;

в 2023 году (31 446 долларов за монету) – 62,6 акции NVIDIA или 47 лет Netflix Premium.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.