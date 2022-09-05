Почему доллар растет: прогнозы для Украины

Уже полтора месяца украинская гривна держится на уровне около 40 долларов и евро. Но даже при такой относительной стабильности присутствует девальвационный тренд.

В то время как официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 36,57 гривны, наличный курс в обменниках и черном рынке существенно отличается.

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Почему дорожает доллар

Очевидная причина подорожания наличного доллара – война россии против Украины, которая остановила большую часть бизнеса и оборвала ряд экспортных путей.

Что влияет на курс

"Печать денег". С начала полномасштабной войны Нацбанк осуществил дополнительною эмиссию гривны на сумму 285 миллиардов гривен (по состоянию на 1 сентября).

С начала полномасштабной войны Нацбанк осуществил дополнительною эмиссию гривны на сумму 285 миллиардов гривен (по состоянию на 1 сентября). Международная финансовая помощь . Украина нуждается в 5 – 7 миллиардах долларов ежемесячно. К сожалению, такой помощи мы не получаем.

. Украина нуждается в 5 – 7 миллиардах долларов ежемесячно. К сожалению, такой помощи мы не получаем. Традиционная активизация делового сезона с началом осени не наступила, так что валюта под импорт не меняется столь активно.

с началом осени не наступила, так что валюта под импорт не меняется столь активно. Общий рост цен . Инфляция продолжает расти.

. Инфляция продолжает расти. Военные риски, а именно удары противника по энергетической инфраструктуре в отопительный период.

Андрей Шевчишин Руководитель отдела аналитики Libertex Group К сожалению, мы не можем быть уверены в том, что международная финансовая помощь будет поступать своевременно и в необходимых объемах. И это важный фактор, который будет влиять на макроэкономическую стабильность Украины и курс гривны.

Прогнозы для курса доллара

Базовый сценарий

Скорее всего гривна продолжит девальвацию, и уже к концу года украинцы увидят в обменниках 50 гривен за доллар и более. Во многом это зависит от масштабов эмиссии и объемов внешней помощи.

Этот сценарий возможен при условии:

НБУ продолжит дофинансировать бюджет печатью гривны;

ставки гособлигаций останутся низкими (значительно ниже учетной ставки)

свободная гривна не будет выводиться с рынка;

внешняя поддержка будет низкой;

ситуация на фронте кардинально не меняется.

Положительный сценарий

Пессимистический сценарий предполагает девальвацию гривны до 80 – 90 гривен за доллар.

Если ситуация на войне улучшится в пользу Украины, это будет стимулировать экономическое восстановление Украины и приток инвестиций. При таком оптимистическом сценарии наличная гривна может остаться в диапазоне 40 – 45 гривен за доллар, считает Шевчишин.

В то же время, руководитель департамента аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что при отсутствии негативных новостей гривна может даже слегка укрепиться и быть в коридоре 38 – 40 гривен за доллар до конца 2022 года.

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