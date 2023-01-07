Чому долар росте: прогнози для України

Українська гривня відчутно знецінилася через війну. Однак ситуація значно краща, ніж прогнозували на початку повномасштабного вторгнення. Чому долар росте та що прогнозують для гривні у 2023 році, розбирався 24 Канал.

В той час як офіційний курс долара від НБУ зафіксований на рівні 36,57 гривні, готівковий курс в обмінниках та на чорному ринку відчутно відрізняється.

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Чому дорожчає долар

Очевидна причина подорожчання готівкового долара – війна Росії проти України, яка зупинила велику частину бізнесу та обірвала низку експортних шляхів. ВВП України, за попередніми оцінками Мінекономіки, обвалилося на 30,4%.

Наприкінці 2022 року курс долара трохи виріс через підвищений попит. На початку січня – через виплату зарплат, частину якої українці також міняли на долари. Однак загалом ситуація на валютному ринку – стабільна.

Що впливає на курс

"Друк грошей". У 2022 році НБУ здійснив додаткову емісію гривні на 400 мільярдів гривень. Регулятор обіцяв не друкувати гривню цього року – однак все залежатиме від того, чи отримуватиме Україна достатньо допомоги від партнерів.

У 2022 році НБУ здійснив додаткову емісію гривні на 400 мільярдів гривень. Регулятор обіцяв не друкувати гривню цього року – однак все залежатиме від того, чи отримуватиме Україна достатньо допомоги від партнерів. Міжнародна фінансова допомога . Україна потребує 38 мільярдів доларів цього року. Поки що ми вже отримали обіцянку на 32 мільярди доларів. Але дуже важливо, щоб гроші надходили вчасно.

. Україна потребує 38 мільярдів доларів цього року. Поки що ми вже отримали обіцянку на 32 мільярди доларів. Але дуже важливо, щоб гроші надходили вчасно. Воєнні ризики, а саме удари ворога по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період.

а саме удари ворога по енергетичній інфраструктурі в опалювальний період. "Динаміка війни" : успіхи ЗСУ, деокупація та реінтеграція деокупованих територій.

: успіхи ЗСУ, деокупація та реінтеграція деокупованих територій. Ситуація на ринку праці – подолання або суттєве скорочення рівня безробіття, створення сприятливих умов на ринку праці та поступове зростання доходів громадян.

– подолання або суттєве скорочення рівня безробіття, створення сприятливих умов на ринку праці та поступове зростання доходів громадян. Політика НБУ – розвиток банківської сфери, а також депозитних та кредитних програм, розміру облікової ставки та формування офіційного курсу валют.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Звісно, що ці фактори і їхній вплив — це майбутнє підґрунтя для валютного ринку. Але в умовах тривалої війни та її непрогнозованості, ситуація може змінюватися та коригуватися. І поки найбільш реальний часовий проміжок для більш-менш обґрунтованих прогнозів становить 1,5 – 2 місяці.

Прогнози для курсу долара у 2023 році

Аналітики Focus Economics S.L.U також дали прогноз на 2023 та 2024 роки. Прогноз коливається від 36 гривень до 51 гривні цього року.

Середньорічний курс долара у бюджеті-2023 закладений на рівні 42,2 гривні, а на кінець року – 45,8 гривні. Цікаво, що спочатку Мінекономіки прогнозувало 50 гривень, але до другого читання проєкту бюджету це очікування переглянули.

На думку економіста Олега Пендзина, курс наприкінці 2023 року може бути насправді набагато міцнішим.

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин В України не було іншого варіанту на початку повномасштабного вторгнення, аніж друкувати гроші, адже ми не мали своєчасної повноцінної підтримки, яку обіцяли партнери. Саме цим була спричинена інфляція, яку ми бачимо. Якщо у наступному році партнери нададуть достатньо допомоги, то такої сильної девальвації гривні не буде.

На думку банкіра Германа Марченка, принаймні до березня 2023 року на валютному ринку зберігатиметься курсова стабільність.

З точки зору теорії паритету купівельної спроможності, та з огляду на прогнозовану інфляцію в США та Україні, наступного року гривня мала б здешевшати на 20 – 23% відносно офіційного курсу. Тобто до рівня 44,4 – 45,5 гривні за долар. Таким прогнозом поділилася з 24 Каналом Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.