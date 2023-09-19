Больше подарков для близких: на WhiteBIT можно приобрести цифровые Gift-карты по криптовалюте

Криптовалютная биржа WhiteBIT сообщила о запуске нового для платформы продукта – цифровых подарочных карт для оплаты товаров и сервисов популярных платформ. Одним из главных преимуществ такой карты на WhiteBIT является возможность приобрести ее по криптовалюте прямо из Основного баланса пользователя.

Подарки по-новому

Делать подарки близким становится еще приятнее и проще благодаря современным решениям типа подарочных карт. Криптобиржа WhiteBIT снова идет в ногу с тенденциями, реализовав продажу цифровых Gift-карт на своей платформе за криптовалюту.

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Множество брендов доступны в виде Gift-карт, они насчитывают как популярные стриминговые сервисы, так и шопинг-платформы.

Как заказать карту

Для этого нужно открыть раздел "Gift-карты" на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо".

раздел "Gift-карты" на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо". Обязательно воспользуйтесь фильтром и выберите страну проживания или человека, который получает карту. Это позволит выбрать именно те сервисы, которые действуют на территории будущего пользователя карты.

Выбрать карту из перечня доступных сервисов и указать сумму, которая будет служить номиналом Gift карты. Для удобства можно также использовать фильтр и выбрать карту по нужной категории.

При покупке карты обращайте внимание на способы использования. Gift-карта доступна офлайн, онлайн или же офлайн и онлайн одновременно.

Оплатить Gift-карту криптовалютой прямо с Основного баланса на бирже.

После оплаты карту можно найти на главной странице в разделе "Продукты", "Мои Gift-карты".

Уже сейчас пользователи WhiteBIT , которые подтвердили свое лицо на бирже и активировали двухфакторную идентификацию, могут открыть мобильное приложение и убедиться в удобстве оформления карты собственноручно.

Дальше дело за вами – карточку можно либо перевести другому пользователю, скопировав ссылку, либо оставить ее себе.

Что известно о криптобирже WhiteBIT

Чтобы воспользоваться картой офлайн, нужно перейти по ссылке и показать страницу открытой карты в соответствующем магазине. На онлайн-сервисах нужно всего-навсего указать код со ссылкой в соответствующем поле.

WhiteBIT – одна из самых крупных криптобирж Европы, которая предлагает широкий набор торговых инструментов, 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. По состоянию на сентябрь 2023 года биржа насчитывает более четырех миллионов пользователей.